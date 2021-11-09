Япония смягчает ограничения на въезд для деловых путешественников и студентов
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Токио, 8 ноября (Jiji Press). С 8 ноября правительство Японии ослабило пограничные ограничения COVID-19 для деловых путешественников, иностранных студентов и технических стажёров из-за рубежа.
Для иностранцев и японцев, въезжающих в Японию из-за границы с деловой целью, период карантина был сокращён с 10 дней до трех дней.
Это было сделано в ответ на призыв бизнес-сообщества к действиям по развитию деловых поездок.
Краткосрочные бизнес-путешественники, вакцинированные от COVID-19, могут выезжать из места пребывания при отрицательном результате теста на третий день после прибытия, при условии, что они будут соблюдать план действий, представленный принимающими компаниями государственным органам.
Иностранным студентам и техническим стажёрам также разрешили въезд в Японию при условии, что принимающие организации, такие как университеты и принимающие компании, тщательно контролируют их перемещения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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