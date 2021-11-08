В Японии впервые за 15 месяцев не зарегистрировано за день ни одной смерти от COVID-19

Новости

Токио, 7 ноября (Jiji Press). 7 ноября в Японии не было зарегистрировано случаев смерти, связанных с новым коронавирусом; такой день случился впервые примерно за 15 месяцев.

По всей стране было зарегистрировано 162 новых случая инфекции. Число тяжело больных COVID-19 составило 100 человек, их число с 6 ноября не изменилось.

Число умерших от COVID-19 с момента первого смертельного случая в феврале прошлого года составляет 18 321 человек. Общее количество смертей превысило 10 000 в апреле этого года в разгар четвёртой волны инфекций в стране.

7 мая смертность достигла пикового значения в 148 человек, а одиннадцать дней спустя было зарегистрировано 216 смертей, в том числе 121 случай, информация о которых была подана с опозданием, в Кобе, преф. Хёго.

В последнее время ежедневное количество смертельных случаев сокращалось, поскольку начавшаяся летом пятая волна внезапно закончилась.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме