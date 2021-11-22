Япония использует часть государственных запасов нефти в условиях роста цен на нефть

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Мацуяма, префектура Эхимэ, 20 ноября (Jiji Press). Япония рассмотрит возможность высвобождения части своих государственных запасов нефти в ответ на рост цен на сырую нефть, заявил премьер-министр Кисида Фумио.

«Мы изучаем возможные действия с юридической точки зрения, предполагая сотрудничество между Японией и Соединёнными Штатами и сотрудничество с другими заинтересованными странами», – сказал Кисида репортёрам в Мацуяме, префектура Эхимэ.

Обеспокоенные замедлением темпов роста мировой экономики Соединённые Штаты призвали основные страны-потребители нефти, такие как Япония и Китай, высвободить часть своих запасов нефти. На этом фоне японское правительство ведёт переговоры о высвобождении запасов нефти за счёт сотрудничества с другими странами, сообщили информированные источники.

Закон о накоплении запасов нефти в Японии не предполагает высвобождение запасов нефти в качестве меры по борьбе с резким ростом цен на нефть. Но с учетом того, что у Японии сейчас достаточные запасы нефти, некоторые правительственные чиновники рассматривают идею снижения плановых запасов и выпуска излишков на рынок, сообщили источники.

Последний раз страна использовала свои запасы нефти в июне 2011 года в ответ на запрос Международного энергетического агентства после ухудшения ситуации в Ливии.







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