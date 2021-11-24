Япония выпустит на рынок часть государственных запасов нефти в условиях роста цен на нефть
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Токио, 23 ноября (Jiji Press). Правительство Японии планирует впервые в истории выпустить на рынок излишки нефти из государственных резервов в попытке справиться с повышенными ценами на сырую нефть, заявили правительственные чиновники.
По словам официальных лиц, Япония предпримет скоординированные с соответствующими странами действия по инициативе США.
Япония впервые выпустит на рынок свои запасы нефти в ответ на высокие цены на нефть. Ранее высвобождали нефть из резервов частного сектора, чтобы снизить опасность перебоев в поставках после бедствий национального масштаба и политических потрясений.
Ранее 23 ноября Белый дом заявил, что Соединенные Штаты высвободят 50 миллионов баррелей нефти из своих стратегических резервов в качестве беспрецедентного шага, предпринятого в координации с основными странами-потребителями нефти, включая Японию, Китай, Индию, Южную Корею и Великобританию, чтобы снизить цены на нефть.
Запасы нефти в Японии включают государственные резервы и резервы частного сектора, которые в основном должны создавать нефтяные компании. По состоянию на конец сентября у Японии были резервы для покрытия спроса примерно на 242 дня, включая государственные резервы на 145 дней и резервы частного сектора на 90 дней, что намного превышает правительственный целевой показатель примерно в 160 дней.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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