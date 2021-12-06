В Осаке найдена женщина, которую считали похищенной агентами Северной Кореи

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Осака, 4 декабря (Jiji Press). Женщина, в отношении которой подозревали, что она была похищена Северной Кореей после того, как пропала без вести более 40 лет назад, была обнаружена в Японии в сентябре, она в безопасности, как сообщило полицейское управление префектуры Осаки.

3 декабря полицейское управление заявило, что теперь оно может отрицать возможность того, что эта женщина, 64-летняя Томита Хироко, была похищена после выхода из дома в западной части Японии 1 августа 1980 года.

Управление полиции просило общественность предоставить любую информацию о ней, опубликовав её имя и фотографию на своем веб-сайте.

После того, как она была обнаружена, число пропавших без вести японцев, которые могут оказаться похищенными северокорейскими агентами, составило 872 человека.

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