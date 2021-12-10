Премьер-министр Японии Кисида Фумио призывает к солидарности в деле борьбы с нарушениями прав человека

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Токио, 9 декабря (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио призвал к международной солидарности в борьбе с нарушениями прав человека. Призыв прозвучал в его речи, которую он произнес на спонсируемом США онлайн-саммите по демократии, который начался 9 декабря.

«Странам-единомышленникам необходимо объединиться в борьбе с действиями, которые подрывают фундаментальные ценности, такие как свобода, демократия и верховенство закона», – сказал Кисида в речи на двухдневном Саммите за демократию. Конференция, организованная президентом США Джо Байденом, собрала представителей около 110 стран и регионов.

Кисида заявил, что Япония «решительно выступит против серьёзных нарушений прав человека».

По словам экспертов, говоря о предполагаемых нарушениях прав человека Китаем в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, он эффективно подчеркнул солидарность с Соединёнными Штатами и другими странами, разделяющими универсальные ценности.

В своем выступлении премьер-министр объявил о плане Японии выделить около 14 миллионов долларов на Программу развития ООН, чтобы помочь устранить нарушения прав человека, такие как принудительный труд и торговля людьми, в корпоративных цепочках поставок.

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