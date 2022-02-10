Шесть австралийских собак будут работать в японской таможенной службе
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Сидней, 9 февраля (Jiji Press). Австралийское правительство сообщило, что шесть специально тренированных собак будут работать с японской таможней при поиске незаконных наркотиков и оружия.
По словам правительства, шесть собак, в том числе собаки по кличке Ксолис и Киче, продемонстрируют «передовые меры правительства Австралии по охране границ на мировой арене».
Австралийские пограничные службы ежегодно выращивают и обучают около 160 щенков лабрадора-ретривера.
Собаки, прошедшие обучение, направляются в Федеральную полицию Австралии, Силы обороны Австралии и другие организации.
Австралийские собаки-детекторы уже работали в Японии, Новой Зеландии и Индонезии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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