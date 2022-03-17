Сильное землетрясение на северо-востоке Японии
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Токио, 17 марта (Jiji Press). Мощное землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья префектуры Фукусима в северо-восточном регионе Тохоку около 23:36 16 марта.
По данным Японского метеорологического агентства, в некоторых муниципалитетах Фукусимы и соседней префектуры Мияги интенсивность землетрясения достигла 6 баллов, второго по величине уровня по японской семибалльной шкале сейсмической интенсивности, в том числе в городе Томэ преф. Мияги и городах Сома и Минамисома преф. Фукусима. Землетрясение, произошедшее на глубине 60 километров, также ощущалось в восточном регионе Канто, включая Токио.
В 23:39 агентство опубликовало предупреждение о цунами для прибрежных районов Фукусимы и Мияги. 20-сантиметровая волна цунами наблюдалась в порту города Мияги Исиномаки в 00:29 17 марта.
Правительство создало оперативную группу в центре кризисного управления канцелярии премьер-министра сразу после землетрясения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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