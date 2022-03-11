Великое восточно-японское землетрясение: бывший полицейский обучает восстановлению лица по черепу для идентификации неизвестных жертв

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Сэндай, префектура Мияги, 10 марта (Jiji Press). После землетрясения и цунами в марте 2011 года в полиции префектуры Мияги на северо-востоке Японии ежегодно проводится семинар, на котором учатся рисовать портреты неопознанных жертв с помощью методов судебно-медицинской реконструкции лица.

«Некоторые люди ждут годами. Мы продолжаем заниматься этой работой», – говорит Абэ Сюити, 72-летний бывший сотрудник криминалистической лаборатории полиции Мияги, который преподаёт на ежегодном семинаре методы воссоздания лиц по черепу или фотографиям останков на основе данных судебно-медицинской экспертизы.

Абэ поступил в полицию Мияги в 1968 году и работал в основном в криминалистической лаборатории главного управления полиции.

По 94 портретам неопознанных жертв мартовской катастрофы 2011 года, нарисованных Абэ в то время, к настоящему времени опознано 24 погибших.

Абэ, который сейчас известен как мастер воспроизведения лиц, начал свою карьеру со случая, когда около 40 лет назад погиб молодой человек, упав с моста с высоты около 100 метров в городе Сэндай.

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