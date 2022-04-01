В Японии возраст совершеннолетия официально снижен до 18 лет
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Токио, 1 апреля (Jiji Press). Установленный законом возраст совершеннолетия в Японии с 1 апреля снижен с 20 до 18 лет, это первое изменение возраста совершеннолетия с тех пор, как в 1876 году он был установлен на уровне 20 лет.
В этот день вступает в силу пересмотренный Гражданский кодекс, предусматривающий новый возраст совершеннолетия. В нём также минимальный возраст вступления в брак для женщин повышен до 18 лет, а для мужчин – до 16 лет.
Согласно пересмотренному закону, лица в возрасте 18 и 19 лет рассматриваются как «особые несовершеннолетние» и допускается применение более строгих наказаний за преступления, совершенные такими людьми.
«Поощрение активного участия молодёжи в жизни общества имеет большое значение, поскольку это придаст обществу большую энергию», – заявил на пресс-конференции 31 марта генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу.
В Японии люди в возрасте 18 и 19 лет теперь на законных основаниях выходят из-под родительской опеки и могут сами подписывать контракты по кредитным картам, мобильным телефонам, аренде жилья и т. п. Им также разрешено получать 10-летние паспорта для путешествий, допускается работа по специальностям врачей, сертифицированных бухгалтеров, судебных писцов и другим.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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