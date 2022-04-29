Кисида и Шольц подтвердили решительную позицию в отношении России
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Токио (Jiji Press) -- 28 апреля премьер-министр Японии Кисида Фумио и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о том, что международное сообщество должно занять решительную позицию в отношении России в связи с ее вторжением в Украину.
На встрече в офисе премьер-министра Кисида и Шольц обсудили сотрудничество в рамках реализации принципов свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Учитывая растущее желание Китая утвердить свою гегемонию в Восточном и Южно-Китайском морях, эта концепция сейчас требует особого внимания.
Оба лидера также договорились о том, что в ближайшее время их страны проведут встречу министров иностранных дел и обороны в формате «2+2». На встрече планируется обсудить вопросы безопасности.
«Япония введет мощные санкции против России и усилит меры поддержки Украины», - пообещал Кисида Шольцу.
«Безопасность Индо-Тихоокеанского региона неотделима от европейской безопасности», - сказал Кисида. «Любая силовая попытка в одностороннем порядке изменить статус-кво абсолютно неприемлема».
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
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