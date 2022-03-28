Премьер-министр Японии: статус-кво в Восточной Азии не будет меняться
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Йокосука, преф. Канагава, 27 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио продемонстрировал свою решимость не допустить каких-либо односторонних изменений статус-кво в Восточной Азии в воскресном обращении к выпускникам Национальной академии обороны.
«В зависимости от хода событий Япония может столкнуться с самым большим послевоенным кризисом» на фоне вторжения России в Украину, сказал Кисида на выпускной церемонии в Йокосука, префектура Канагава, недалеко от Токио.
«Мы определенно не должны допустить такого рода одностороннего изменения статус-кво силой в Восточной Азии, – сказал он. – Мы хотим, чтобы вы сыграли свою роль в выполнении самой важной обязанности правительства по защите жизни и имущества людей до конца».
Действия международного сообщества, включая Японию, «установят будущую тенденцию международного сообщества, – сказал Кисида. – В разгар важного переходного периода международное сообщество должно объединиться и действовать решительно».
Он также упомянул о морской экспансии Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и о запуске Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты в исключительную экономическую зону Японии 24 марта.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
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