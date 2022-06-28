В регионе Канто-Косин, где расположен Токио, зафиксировано самое раннее за всю историю наблюдений окончание сезона дождей

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Токио, 27 июня (Jiji Press). Сезон дождей в регионе Канто-Косин, где расположена столица Японии, вероятно, закончился, что стало самым ранним окончанием с начала сбора такой статистики в 1951 году, сообщило Японское метеорологическое агентство.

Предыдущий рекорд для региона, в который входит Токио, был отмечен в 2018 году, когда сезон дождей закончился 29 июня.

Агентство сообщило, что сезон дождей в этом году предположительно закончился также в центральном регионе Токай и в южной части юго-западного региона Кюсю, что стало вторым самым ранним окончанием для обоих районов. Самое раннее окончание сезона дождей было зафиксировано в 1963 году для региона Токай 22 июня, и в 1955 году для южного Кюсю, 24 июня.

Сезон дождей в этом году закончился на 22 дня раньше, чем в среднем за год в Канто-Косин и Токай, и на 18 дней раньше на юге Кюсю. По сравнению с 2021 годом сезон дождей в Канто-Косин, Токай и южном Кюсю закончился на 19, 20 и 14 дней раньше соответственно.

По предварительным данным, сезон дождей был самым коротким за всю историю наблюдений во всех трёх районах. Агентство планирует опубликовать окончательные данные в начале сентября.

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