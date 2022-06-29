Сезон дождей закончился ещё в пяти регионах Японии

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Токио, 28 июня (Jiji Press). Японское метеорологическое агентство сообщило, что сезон дождей в этом году, вероятно, закончился ещё в пяти регионах – на Северном Кюсю, в Сикоку, Тюгоку, Кинки и Хокурику.

Для этих пяти регионов это самый ранний конец сезона дождей с момента начала сбора статистики в 1951 году и он впервые наступил ранее июля.

Объявление было сделано в дополнение к такому же заявлению, сделанному накануне для региона Канто-Косин, в который входят Токио, а также Токай и Южный Кюсю. Единственным регионом, где ещё длится сезон дождей, остаётся северо-восточный регион Тохоку.

Считается, что фронт сезонных дождей был оттеснён на север тихоокеанской системой высокого давления из-за западных ветров.

Ранее самыми ранними датами окончания сезона дождей были 1 июля на Сикоку и Северном Кюсю в 1964 и 1994 годах соответственно, 2 июля в Хокурику в 2001 году и 3 июля в Кинки и Тюгоку в 1978 году.

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