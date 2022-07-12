Ямагами, стрелявший в Абэ, сказал, что провёл пробную стрельбу за день до нападения
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Нара, 11 июля (Jiji Press). Ямагами, стрелявший в бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо сообщил следователям, что в ночь на 7 июля, за день до нападения, приведшего к смерти Абэ, проводил пробную стрельбу, как сообщают источники в полиции.
Департамент полиции префектуры Нара работает над тем, чтобы выяснить, действительно ли 41-летний Тэцуя Ямагами проводил пробную стрельбу.
Согласно источникам в полиции, на кадрах с ближайшей камеры видеонаблюдения видно, как мимо проезжает автомобиль, напоминающий мини-автомобиль Ямагами.
Ямагами находится под следствием прокуратуры по обвинению в убийстве Абэ во время его выступления в городе Нара 8 июля.
Подозреваемый также сказал, что посетил место выступления Абэ в городе Окаяма 7 июля – вероятно, после того, как ранее в тот же день он испытал оружие, сообщили источники.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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