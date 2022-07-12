Представитель Церкви объединения подтвердил, что мать Ямагами, стрелявшего в Абэ Синдзо, является последовательницей церкви

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Токио, 11 июля (Jiji Press). Мать человека, обвиняемого в убийстве бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо, является последовательницей Федерации семей объединение и мир во всём мире, широко известной как Церковь объединения, подтвердил представитель этой религиозной группы.

На пресс-конференции в Токио Танака Томихиро, президент японского отделения Церкви объединения, сказал, что мать подозреваемого, 41-летнего Ямагами Тэцуя, присоединилась к церкви в качестве полноправного члена примерно в 1998 году.

Между тем, сам Ямагами «не является последователем (церкви), и нет никаких сведений о том, что он был последователем в прошлом», – сказал Танака.

Танака подчеркнул, что церковь, если об этом попросит полиция, будет полностью сотрудничать со следствием.

Ямагами сообщил следователям, что его мать делала крупные пожертвования Церкви объединения, что разрушило его семью, сообщили источники в полиции. Он также сказал, что, по его мнению, Абэ был связан с группой.

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