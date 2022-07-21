Ежедневные показатели заболеваемости COVID-19 в Японии превысили рекордную отметку 150 000 человек
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Токио (Jiji Press) - 20 июля количество новых случаев заболевания COVID-19 в Японии достигло 152 536 человек. Это рекордный ежедневный показатель за весь период пандемии.
Предыдущим рекордом стали 110 600 случаев, зарегистрированных в субботу.
Седьмая волна коронавируса набирает ход, что обусловлено распространением высоковирулентного штамма Омикрон ВА.5. В среду рекордные уровни заболевания были зарегистрированы в 30 из 47 префектур страны.
Эксперты призывают людей принимать базовые меры профилактики инфекции, такие как ношение масок для лица и мытье рук.
Число пациентов с тяжелыми симптомами выросло с 21 человека во вторник до 176 в среду по всей стране, при этом было зарегистрировано 53 новых случая смерти, вызванных COVID-19.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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