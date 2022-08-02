В Японии в августе усилится рост цен на продукты питания

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Токио, 1 августа (Jiji Press). Рост цен на продукты питания в Японии ускорится в августе после того, как они начали расти прошлой осенью.

По данным кредитно-аналитической компании Teikoku Databank Ltd., в августе ожидается повышение цен на 2431 продукт, достигнув в этом году самого высокого уровня. Эта цифра намного превышает предыдущий месячный максимум в 1607 товаров в июле.

Особенно заметен рост цен на замороженные продукты для домашнего потребления, которые популярны в условиях кризиса COVID-19. Пять крупных производителей одновременно подняли цены более чем на 400 товаров 1 августа.

Согласно опросу, проведенному Японской ассоциацией замороженных продуктов, в условиях их растущей популярности стоимость производства замороженных продуктов для домашнего потребления в 2021 году выросла более чем на 20% по сравнению с 2019 годом, до пандемии.

«Рынок находится на подъёме, поскольку кризис COVID-19 заставил многих осознать удобство и качество» замороженных продуктов, – сказал Мацуо Тэцуя, старший исполнительный директор Nichirei Foods Inc., на мероприятии, посвящённом презентации новых замороженных продуктов в начале июля.

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