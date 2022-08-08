Звезда фигурного катания Ханю Юдзуру открывает официальный канал на YouTube
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Токио, 7 августа (Jiji Press). Звезда японского фигурного катания Ханю Юдзуру открыл свой официальный канал на YouTube 7 августа после того, как в прошлом месяце объявил о завершении спортивной карьеры.
В первом видео, загруженном на канал «HANYU YUZURU» в тот же день, 27-летний Ханю сказал, что надеется, что зрители посмотрят его выступления на канале.
«Я буду продолжать усердно работать над умениями в фигурном катании», – сказал он.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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