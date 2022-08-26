Полгода спустя: кризис в Украине побуждает Японию переосмыслить стратегию безопасности

Новости

Токио, 25 августа (Jiji Press) - Вторжение России в Украину, начавшееся шесть месяцев назад, радикально изменило обстановку в области безопасности в Восточной Азии.

На фоне растущего соперничества между странами демократии и автократии Японии, вероятно, придется пересмотреть свою стратегию безопасности, чтобы эффективно реагировать на усиливающиеся гегемонистские претензии Китая, разработку ядерного и ракетного оружия Северной Кореей, и поведение России.

С первого дня российского вторжения в Украину, начавшегося 24 февраля, премьер-министр Японии Фумио Кисида в своих выступлениях на международных конференциях не устает подчеркивать, что то, что сегодня происходит в Украине, завтра может начаться в Восточной Азии. Японский лидер не скрывает, что готов к любому развитию событий в Восточной Азии, таким как возможная непредвиденная ситуация из-за Тайваня.

Правительство Японии намерено содействовать обсуждению вопроса об укреплении оборонного потенциала страны посредством запланированного на конец года пересмотра трех связанных с этим документов, включая стратегию национальной безопасности.

Правительство стремится переосмыслить свои взаимоотношения с Китаем и Россией, планируя при этом дальнейшее углубление японо-американского альянса и укрепление сотрудничества с союзниками и странами-единомышленниками и в рамках «четверки», включающей Японию, Соединенные Штаты, Австралию и Индию, а также другие альянсы.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме