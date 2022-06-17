Более 60% жителей Японии считают, что страна должна обладать возможностью нанесения ответного удара: опрос Jiji Press
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Токио, 16 июня (Jiji Press). Более 60% японцев считают необходимым, чтобы страна обладала возможностями для контрударов, как это предлагает правящая Либерально-демократическая партия, показал опрос общественного мнения, проведенный Jiji Press 16 июня.
В ходе опроса 60,9% респондентов заявили, что наличие у Японии таких возможностей необходимо, а 19,2% заявили, что в этом нет необходимости. Остальные 19,9% заявили, что не могут выбрать сторону или не представляют проблему.
Из тех, кто поддерживает ЛДП, 72,9% заявили, что это необходимо, а 10,1% – что нет. Среди сторонников Комэйто, младшего партнёра ЛДП по коалиции, эти цифры составили 51,9% и 36,5% соответственно.
В оппозиционном лагере доля респондентов, поддерживающих необходимость обладания способностью ответного удара, составила 39,6% среди сторонников Конституционно-демократической партии Японии и 78,9% среди сторонников Ниппон исин-но кай (Общество возрождения Японии).
Что касается размера оборонного бюджета Японии, то 30,3% респондентов заявили, что отношение расходов на оборону к валовому внутреннему продукту следует сохранить на текущем уровне около 1%.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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