Северная Корея ведёт огонь в сторону Жёлтого моря

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Сеул, 12 июня (Jiji Press). Предполагается, что Северная Корея произвела артиллерийские выстрелы из реактивных систем залпового огня в сторону Жёлтого моря утром 12 июня, примерно около 8:07 и около 11:03. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил.

Подтверждены множественные следы предположительно артиллерийских выстрелов.

Южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило, что с западного побережья Северной Кореи в сторону Желтого моря было произведено около пяти выстрелов.

На пленарном заседании Центрального комитета Трудовой партии Кореи, которое завершилось в пятницу, северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что это изолированное государство ускорит график достижения целей по увеличению своей военной мощи.

5 июня Пхеньян выпустил восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Для противодействия этим пускам американские и южнокорейские военные провели совместные пуски ракет и провели совместные лётные учения своих истребителей.

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