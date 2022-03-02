Путин угрожает ядерным оружием: обеспокоенность и критика в Японии

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Президент России Владимир Путин в своём выступлении перед вторжением в Украину подчеркнул, что его страна является «одной из сильнейших ядерных держав», а 27 февраля приказал «перевести силы сдерживания», то есть ядерные силы российской армии, «в особый режим несения боевого дежурства», что вызвало беспокойство и критику в Японии.

Премьер-министр Кисида Фумио во время телефонных переговоров с лидерами Соединённых Штатов и Европейского Союза (ЕС), состоявшихся 1 марта по токийскому времени, подверг критике стремление России оказать давление на другие страны ядерным оружием: «Как премьер-министр единственной страны, подвергшейся атомной бомбардировке, и уроженец Хиросимы, где взорвалась ядерная бомба, я считаю, что как угрозы ядерным оружием, так и его применение недопустимы». После этого он пояснил это заявление журналистам, сказав: «Я призвал международное сообщество к объединению и решительным мерам».

Пострадавшие от атомных бомбардировок, жители Хиросимы и Нагасаки, а также организации, которые стремятся к ликвидации ядерного оружия, также выступили с заявлениями.

25 февраля Кидо Суэити, председатель Японской конфедерации организаций пострадавших от атомных и водородных бомб, объявил, что организация «гневно осуждает вторжение России в Украину». В заявлении он также сказал: «как пострадавшие от атомного оружия, мы считаем недопустимым, что президент Путин кичится статусом ядерного государства и угрожает ядерным оружием», и указал, что действия России могут привести к повторению трагедии Хиросимы и Нагасаки и появлению новых жертв ядерного оружия.

Группы пострадавших от взрывов атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки направили свои протесты российскому посольству. Организация префектуры Хиросима за запрещение атомного и водородного оружия заявила, что «применение ядерного оружия является нарушением международного права и отрицанием человечества в целом», указав, что и угроза применения ядерного оружия также является явным нарушением международного права.

Мэр города Нагасаки Тауэ Томихиса 28 февраля объявил, что он совместно с мэром города Хиросима Мацуи Кадзуми подал заявление протеста в ответ на распоряжение президента Путина о повышении степени готовности к применению ядерного оружия. В заявлении осуждается вторжение России в Украину, действия России, указывающие на угрозу применения ядерного оружия, и говорится, что жертвы атомных бомбардировок не хотят, чтобы кому-то ещё довелось пережить подобное, они с негодованием осуждают тех, кто допускает, чтобы мог повториться опыт Хиросимы и Нагасаки: «Нельзя допустить появления третьей зоны, пострадавшей от атомных взрывов».

Кроме того, к 1 марта городской совет Хиросимы принял резолюцию о «Требовании мирного решения», а городской совет Нагасаки одобрил резолюцию о «Решительном осуждении вторжения в Украину с использованием угроз применения ядерного оружия».

В Мемориальном парке мира в Хиросиме и Парке мира в Нагасаки каждый день с момента вторжения России в Украину проводятся акции протеста и молитвы за мир. 1 марта украинцы, проживающие в префектуре Хиросима, собрались перед Атомным куполом и протестовали против политики президента Путина.

Фотография к заголовку: живущие в Хиросиме украинцы протестуют против вторжения России перед Атомным куполом, 1 марта 2022 года, город Хиросима (Кёдо цусин)

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