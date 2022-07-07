Эксперты оценивают осуществимость планов Японии по увеличению оборонных расходов
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Токио, 6 июля (Jiji Press). Эксперты высказали свое мнение о том, что избиратели на выборах в Палату советников 10 июля должны учитывать план по увеличению расходов на оборону Японии.
Необычным стало то, что большинство основных политических партий, за исключением Социал-демократической партии и Коммунистической партии Японии, поддержали увеличение расходов страны на оборону, очевидно, отражая повышенную обеспокоенность общественности в связи с вторжением России в Украину.
«Расположенная рядом с Китаем, Северной Кореей и Россией Япония имеет особенно сложные условия безопасности по сравнению с остальным миром», – сказал Орики Рёити, бывший начальник штаба Объединённого штаба сил самообороны.
По его словам, чтобы справиться с таким геополитическим вызовом, Японии необходимо увеличить свой оборонный бюджет.
Он сказал, что стране также необходимо будет переосмыслить способы использования своих оборонных расходов, и предложил Японии увеличить свои запасы боеприпасов и компонентов, которым уделяется меньше внимания, чем другим оборонным поставкам, и улучшить свои оборонные объекты и уровень подготовки Сил самообороны.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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