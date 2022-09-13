Линия скоростных поездов синкансэн Ниси-Кюсю откроется 23 сентября
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Токио, 12 сентября (Jiji Press). Новая линия сверхскоростного поезда синкансэн, соединяющая префектуры Сага и Нагасаки в юго-западном регионе Кюсю, должна открыться 23 сентября.
66-километровая линия Ниси-Кюсю синкансэн, часть западного маршрута Кюсю сети скоростных поездов синкансэн, является самой короткой из всех линий синкансэн в стране.
Линия Ниси-Кюсю синкансэн, которой будет управлять компания JR Kyushu, соединяет станцию Такэо-онсэн в городе Такэо в преф. Сага и станцию Нагасаки в городе Нагасаки, столице префектуры Нагасаки. На линии есть ещё три станции: Урэсино-онсэн в Саге, а также Син-Омура и Исахая в префектуре Нагасаки.
Планируется, что Такэо-онсэн будет связан со станцией Син-Тосу на линии Кюсю синкансэн, которая полностью открылась в 2011 году, чтобы завершить западный маршрут Кюсю сети сверхскоростных поездов в регионе Кюсю. Но детали, в том числе конкретный маршрут между Такэо-онсэн и Син-Тосу, ещё не определены.
Таким образом, в настоящее время пассажиры, использующие линию Ниси-Кюсю синкансэн со станции Такэо-онсэн, будут добираться до станции на обычных поездах-экспрессах. В Такэо-онсэн обычный экспресс использует одну сторону платформы, а поезд Ниси-Кюсю синкансэн – другую сторону, что упрощает пересадку.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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