На Кюсю открылась новая линия скоростных поездов синкансэн

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Нагасаки, 23 сентября (Jiji Press). Открылась новая линия сверхскоростного поезда синкансэн стоимостью 620 миллиардов йен, соединяющая соседние префектуры Сага и Нагасаки в юго-западном японском регионе Кюсю.

66-километровая линия Ниси-Кюсю синкансэн соединяет станцию Такэо-онсэн в городе Такэо в Сага и станцию Нагасаки в городе Нагасаки, поезда с шестью вагонами «Камомэ» проходят её всего за 23 минуты.

Фурумия Ёдзи, президент компании Kyushu Railway Co., управляющей этой линией синкансэн, на церемонии открытия на станции Нагасаки заявил, что компания обязуется обеспечить ее безопасную эксплуатацию. Министр транспорта Сайто Тэцуо выразил надежду, что новая линия чинкансэн понравится пользователям и жителям.

35-летний мужчина из Токио, который сел на первый поезд со станции Нагасаки, сказал: «Я с нетерпением жду возможности осмотреть достопримечательности вдоль линии, в том числе на курорте с горячими источниками Урэсино онсэн».

Ватанабэ Акира, 46-летний житель префектуры Сайтама к северу от Токио, который планирует отправиться в Нагасаки со станции Такэо-онсэн, сказал: «Я буду любоваться пейзажами залива Омура».

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