В Японии рассматривают вопрос переработки одежды для вторичного использования

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Токио, 2 октября (Jiji Press). Министерство окружающей среды Японии планирует провести опросы о том, как собирают использованную одежду, чтобы облегчить её повторное использование и переработку.

Министерство стремится развивать «устойчивую моду», которая требует сокращения количества выбрасываемой одежды.

Ожидается, что опросы, ориентированные на муниципалитеты и компании по производству одежды, будут запущены в конце этого месяца.

Целевая группа по моде и окружающей среде, созданная при министерстве в 2020 году, опросит около 10 муниципалитетов о ситуации, связанной с повторным использованием и переработкой, а также о доле каждого тканевого материала, используемого в собранной одежде.

Целевая группа, состоящая из 14 сотрудников министерства, также проведёт собеседования с должностными лицами муниципалитетов, чтобы выявить проблемы, связанные со сбором бывшей в употреблении одежды и ее переработкой.

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