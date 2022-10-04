В Японии рассматривают вопрос переработки одежды для вторичного использования
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 2 октября (Jiji Press). Министерство окружающей среды Японии планирует провести опросы о том, как собирают использованную одежду, чтобы облегчить её повторное использование и переработку.
Министерство стремится развивать «устойчивую моду», которая требует сокращения количества выбрасываемой одежды.
Ожидается, что опросы, ориентированные на муниципалитеты и компании по производству одежды, будут запущены в конце этого месяца.
Целевая группа по моде и окружающей среде, созданная при министерстве в 2020 году, опросит около 10 муниципалитетов о ситуации, связанной с повторным использованием и переработкой, а также о доле каждого тканевого материала, используемого в собранной одежде.
Целевая группа, состоящая из 14 сотрудников министерства, также проведёт собеседования с должностными лицами муниципалитетов, чтобы выявить проблемы, связанные со сбором бывшей в употреблении одежды и ее переработкой.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Визуализация процесса переработки отходов в смартфоне как стимул к изменению поведения потребителей
- Наш любимый пластик: использование и переработка бутылок из ПЭТ в Японии
- Кампания «Камикацу без отходов»: экологичное предложение для всего мира
- Как правильно выбрасывать мусор в Японии?
- Взгляд на Японию из мусоровоза
- Люди, живущие в «мусорных домах»: проблемы с уборкой у современных японцев
- Отказаться от ресурсов: инициатива компании Suntory «бутылка из бутылки» по изменению формы переработки пластика
- Растительный пластик – вклад в создание экологически чистого общества