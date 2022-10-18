Автомобиль врезался в самый старый туалет в Японии
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Киото, 17 октября (Jiji Press). Самый старый существующий в Японии туалет в западном городе Киото был повреждён автомобилем, врезавшимся в здание утром 17 октября.
30-летний работник Ассоциации сохранения наследия Киото, который был за рулём автомобиля, нажал на газ на задней передаче, в результате чего врезался в двери туалета тосу в буддийском храме Тофукудзи и остановился внутри. здания, как сообщает полиция префектуры Киото и другие источники.
В результате инцидента были повреждены двери и стены объекта, признанного японским правительством важным культурным достоянием. Никто не пострадал.
Деревянное здание туалета тосу эпохи Муромати в XIV-XVI вв использовалось монахами-стажёрами. Здание обычно закрыто для публики.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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