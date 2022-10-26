Актёр Кабуки Мацумото Хакуо и ещё 5 человек получили Орден культуры Японии
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Токио, 25 октября (Jiji Press). Правительство Японии заявило, что наградит Орденом культуры за 2022 финансовый год шесть человек, включая актёра театра Кабуки, 80-летнего Мацумото Хакуо II, и японского исполнителя музыки на японской цитре кото Ямасэ Сёин, 89 лет.
Правительство также отметило 20 человек в качестве деятелей культуры, в том числе современного танцора Тэсигавару Сабуро, 69 лет.
Впервые такие награды присуждаются представителям мира кото и современного танца.
Орден культуры также получат: Сакаки Хироюки, 78 лет, глава Национального института высшего образования и исследований Нара и специалист по электронике, японский художник в жанре «японской живописи» нихонга Уэмура Ацуси, 89 лет, Бэппу Тэрухико, 88 лет, почётный профессор зимологии Токийского университета, и Ёсикава Тадао, 85 лет, заслуженный профессор истории китайской мысли Киотского университета.
Среди других деятелей культуры – певица и автор песен Мацутоя Юми, 68 лет, и игрок в японские шахматы сёги Като Хифуми, 82 года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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