JR Tokai и другие железнодорожные компании вводят плату за бронирование в самый загруженный сезон

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Нагоя, 27 октября (Jiji Press). Японская железнодорожная компания JR Tokai и другие компании Группы японских железных дорог объявили о планах добавить в 2023 финансовом году плату в самый загруженный сезон к своим текущим трёхуровневым ценам в системе резервирования мест на скоростные поезда, включая сверхскоростные поезда синкансэн.

Будет введена плата за резервирование мест в периоды наивысшего спроса в размере 930 йен, чтобы ослабить заторы, в результате чего разрыв между самыми высокими и самыми низкими сезонными сборами увеличится до 600 йен с 400 йен в настоящее время, как заявили компании 26 октября.

Начиная с 1 апреля 2023 года, первого дня предстоящего финансового года, обновлённая система ценообразования будет применяться на линии Токайдо синкансэн компании JR Tokai, линии Санъё синкансэн компании JR West, и линии Кюсю синкансэн и Ниси-Кюсю синкансэн компании JR Kyushu, а также на экспрессы, эксплуатируемые этими тремя компаниями и JR Shikoku.

В настоящее время за поездку на зарезервированном месте в поезде синкансэн или другом экспрессе взимается плата за резервирование места в соответствии с трёхуровневой системой: 530 йен в обычные периоды, 730 йен в периоды повышенного спроса и 330 йен в периоды низкого спроса, в дополнение к базовым тарифам и тарифам экспресс-поезда, установленным в зависимости от расстояния поездки.

Новый сбор за бронирование в размере 930 йен будет взиматься в период праздников Золотой недели с конца апреля до начала мая, в период летних каникул праздника О-Бон в середине августа, а также в новогодний период.

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