В Японии запустят систему лицензирования транспортных услуг 4 уровня автономности в апреле следующего года

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Токио, 27 октября (Jiji Press). 1 апреля 2023 года в Японии будет введена система лицензирования мобильных услуг с автономией 4-го уровня, включающая дистанционно контролируемые транспортные средства, которые могут работать без водителя в определённых районах, сообщает Национальное полицейское агентство. .

Агентство примет официальное решение об изменениях после объявления проекта поправки к постановлению о соблюдении правил дорожного движения и запросит мнение широкой общественности.

Агентство также планирует в этот же день внедрить систему оповещения поставщиков услуг доставки с помощью автоматизированных роботов.

Роботы должны иметь кнопку аварийной остановки и логотип, показывающий, что они управляются дистанционно.

Что касается услуг беспилотного транспорта, агентство ожидает, что такие услуги будут использоваться для обеспечения транспортных услуг в районах, где сокращается население.

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