По делу об убийстве главы сети ресторанов арестован член преступной группировки

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Киото, 28 октября (Jiji Press). Японская полиция в связи с делом по делу о громком убийстве в декабре 2013 года президента сети ресторанов японских пельменей гёдза Ohsho Food Service Corp. арестовала члена криминальной группировки, сообщил источник в расследовании. .

Департамент полиции префектуры Киото на западе Японии арестовал 56-летнего Танаку Юкио, высокопоставленного члена группы, связанной с крупным преступным синдикатом Кудо-кай, штаб-квартира которого находится в городе Китакюсю в префектуре Фукуока на юго-западе Японии, по подозрению в убийстве Охигаси Такаюки, 27-летнего президента компании сети ресторанов «Гёдза-но осё».

Полиция не сообщила, признал ли Танака обвинения. По данным полиции, связь между Охигаси и Танакой не подтверждена. Акции компании Ohsho Food Service Corp. торгуются в прайм-секции Токийской фондовой биржи.

Танака был приговорён к 10 годам тюремного заключения по другому делу, в том числе по обвинению в нарушении закона о контроле над огнестрельным оружием и мечами. В настоящее время он отбывает наказание в тюрьме Фукуока в городе Уми префектуры Фукуока. Полиция префектуры Киото 28 октября перевела Танаку в полицейское управление префектуры Ямасина, где находится штаб по расследованию дела об убийстве 2013 года, для дальнейшего расследования.

В преступлении, которое произошло около 5:45 утра 19 декабря 2013 года, Охигаси получил три выстрела в живот и один раз в грудь из автоматического пистолета 25-го калибра, когда выходил из машины перед главным офисом Ohsho Food Service Corp. в районе Ямасина в городе Киото. Он умер от потери крови.

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