По подозрению в убийстве арестован важный член группировки, связанной с Кудо-кай
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Киото, 29 октября (Jiji Press). Арестован подозреваемый по обвинению в убийстве президента сети ресторанов гёдза (японских пельменей) Ohsho Food Service Corp. В 2013 году
56-летний Танака Юкио, высокопоставленный член группы, связанной с крупным преступным синдикатом Кудо-кай, был арестован по ряду обвинений, в том числе в убийстве Огаси Такаюки, 72-летнего президента фирмы, управляющей сетью ресторанов «Гёдза-но осё».
Источники сообщили, что Танака разговаривал со следователями, но отказался что-либо говорить об обвинениях.
Рано утром 30 октября подозреваемый был переведен из тюрьмы в префектуре Фукуока на юго-западе Японии в отделение полиции Ямасина в городе Киото на западе Японии, где был создан штаб по расследованию дела об убийстве 2013 года. В Фукуоке он отбывал наказание по другому делу, в том числе по обвинению в нарушении закона о контроле над огнестрельным оружием и мечами.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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