23-летний японец отправляется в кругосветное путешествие на яхте

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Нисиномия, преф. Хёго, 12 ноября (Jiji Press). 23-летний японец отплыл из Нисиномия, префектура Хёго, стремясь стать самым молодым японцем, совершившим безостановочное кругосветное плавание в одиночку на яхте.

Кимура Хироцугу, сотрудник компании в Нисиномия, отправится на юг в Тихий океан, а затем на восток, и пройдёт около 45 000 километров за шесть месяцев.

Нынешний рекорд Японии принадлежит 55-летнему морскому путешественнику Сираиси Кодзиро, который совершил кругосветное путешествие на яхте 26 лет и 10 месяцев назад.

«Когда я приехал на место проведения мероприятия, у меня наконец-то появилось ощущение, что я буду путешествовать вокруг света, – сказал Кимура на пресс-конференции перед тем, как отправиться в путешествие из яхтенной гавани. –Я хочу сделать это, чтобы узнать пределы своих возможностей».

«Я хочу наслаждаться океаном, голубым небом и пейзажами природы», – добавил он. В порту перед его отъездом собрались около 80 друзей и коллег.

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