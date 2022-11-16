В предложение японской комиссии по праву включена совместная опека над детьми для разведённых родителей
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Токио, 15 ноября (Jiji Press). Подкомитет коллегии Министерства юстиции Японии составил проект предложения, которое включает предоставление разведённым родителям совместной опеки над своими детьми.
Подкомитет по семейному праву Законодательного совета, который консультирует министра юстиции, предложил ввести совместную опеку в качестве опции во временном проекте. Планируется, что комиссия со следующего месяца запросит у общественности комментарии по этому вопросу и отразит их в своем окончательном предложении.
Действующий Гражданский кодекс предоставляет обоим родителям совместную опеку над своими детьми, когда они состоят в браке, но только единоличную опеку после развода.
Промежуточный проект включает в себя для разведенных родителей как планы введения совместной опеки, так и сохранение схемы единоличной опеки.
В законопроекте также предлагаются варианты введения совместной опеки над детьми, в том числе установление такой договоренности по умолчанию или разрешение ее в качестве исключения при определенных условиях, например, при достижении соглашения между родителями.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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