Самоубийство сотрудника Nippon Steel признано связанным с работой

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Нагоя, 17 ноября (Jiji Press). Управление инспекции по трудовым нормам в центральной Японии признало самоубийство сотрудника Nippon Steel Corp. в 2020 году связанным с его работой, как стало известно 17 ноября.

По словам адвоката семьи покойного, бюро по трудоустройству в городе Ханда, префектура Айти, пришло к выводу, что 28-летний сотрудник крупного японского сталелитейного завода покончил жизнь самоубийством из-за того, что у него развилась депрессия из-за сильной усталости от работы и неоднократных упрёков со стороны начальства. Признание было сделано 20 апреля этого года.

По словам адвоката, с октября 2019 года мужчину назначили на работу по регулярному техническому обслуживанию крупного энергетического оборудования на сталелитейном заводе компании в городе Айти региона Токай. Кроме того, в январе 2020 года он стал отвечать за техническое обслуживание аналогичного оборудования.

Его рабочее время значительно увеличилось, поскольку он был новичком в этих обязанностях, и его начальник неоднократно выговаривал ему

Мужчина говорил матери, что его работа очень тяжёлая и что он хочет уйти из компании. Он также говорил другу, что беспокоится о своей работе, а также жаловался на бессонницу. В феврале 2020 года он спрыгнул с балкона своей комнаты в общежитии, оставив предсмертную записку, которая была найдена в комнате.

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