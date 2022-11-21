В Японии в связи с ДТП в Фукусиме, повлёкшим гибель человека, арестован 97-летний мужчина

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Фукусима, 20 ноября (Jiji Press). Местная полиция арестовала 97-летнего мужчину за аварию со смертельным исходом с участием его автомобиля, которая произошла 19 ноября в городе Фукусима на северо-востоке Японии.

Мужчина, Намисио Куниёси, подозревается в небрежном вождении, повлекшем за собой смерть, в соответствии с законом о наказании за вождение. В полиции не сообщили, признал ли он свою вину.

19 ноября около 16:45 мини-автомобиль, которым управлял Намисио, сбил 42-летнего пешехода на тротуаре, а затем врезался в три машины, ожидающие сигнала светофора.

Пешеход получил сильный удар по голове и через два часа признан мёртвым в больнице. Три женщины в возрасте от 20 до 100 лет, находившиеся в разбившихся автомобилях, получили легкие травмы.

Согласно источникам в полиции, у Намисио не выявлено проблем при проверке когнитивных функций при продлении водительских прав.

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