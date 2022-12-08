Пятеро членов криминальной группировки арестованы за драку в токийском ресторане
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Токио, 7 декабря (Jiji Press). Японская полиция арестовала пятерых членов группировки под названием «Китайский дракон» за драку в ресторане в Токио, которая произошла в октябре, сообщили источники, знакомые с ходом расследования.
Департамент столичной полиции арестовал пятерых в том числе по подозрению в препятствовании работе французского ресторана в небоскребе Sunshine 60 в Икэбукуро, одном из самых оживлённых районов Токио.
Пятеро подозреваются в насильственном проникновении в ресторан и во вмешательстве в работу ресторана на 58-м этаже здания во второй половине дня 16 октября. Ресторан был закрыт для обычных посетителей, там проводилась частная вечеринка.
По словам источников, знакомых с ходом расследования, на вечеринке собралось около 100 членов «Китайского дракона», чтобы отпраздновать освобождение члена из тюрьмы в августе.
Ссора началась после того, как несколько человек ворвались в ресторан и началась потасовка. На кадрах с камер наблюдения видно, что в ресторан пытались проникнуть около 20 человек, включая тех пятерых.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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