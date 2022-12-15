В Японии могут быть повреждены 1140 опор железнодорожных виадуков
НовостиОбщество Политика Стихийные бедствия
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 14 декабря (Jiji Press). В Японии около 1140 опор железнодорожных виадуков могут уйти в землю из-за землетрясения, сообщило министерство транспорта.
Министерство также сообщило, что оно попросило компании East Japan Railway Co. (JR East) и West Japan Railway Co. (JR West) ускорить работы по усилению сейсмостойкости, завершив работы в 2025 финансовом году.
Министерство обнародовало информацию на совещании группы экспертов по рассмотрению мер противодействия землетрясению для сверхскоростных поездов синкансэн после того, как землетрясение, произошедшее в марте этого года у префектуры Фукусима на северо-востоке Японии, привело к сходу с рельсов поезда Тохоку синкансэн компании JR East.
По данным группы, у JR East и JR West есть около 970 и 170 опор виадука соответственно, которые могут быть затронуты землетрясением в их зонах обслуживания. Многие из них не охвачены текущими программами сейсмического усиления.
Потребовалось около месяца, чтобы полностью открыть линию Тохоку синкансэн, когда в марте землетрясение интенсивностью 6 баллов, второго по величине уровня шкалы сейсмической интенсивности Японии, в Фукусиме и соседней префектуре Мияги не только вызвало сход с рельсов, но и нанесло ущерб многим опорам и секциям виадуков.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Синкансэн: японские сверхскоростные поезда
- [Видео] Японская железнодорожная компания «Одакю» представила открывающийся музей «романтических поездов»
- [Видео] Проведен первый тест улучшенного магнитолевитационного скоростного поезда
- [Видео] В Японии представили улучшенный образец нового магнитолевитационного поезда
- Синкансэн будет ходить быстрее: в Японии планируют увеличить скорость движения скоростных поездов на отдельных участках
- В Японии представили новый скоростной поезд синкансэн: все места оборудованы розетками, поезд может продолжать движение и при отключении электричества
- [Видео] В Японии представили новый скоростной поезд синкансэн серии N700S
- Будущее японского транспорта: синкансэны-маглевы
- Схема маршрутов японских скоростных поездов синкансэн
- Синкансэн и гора Фудзи
- Суперэкспресс синкансэн: история и перспективы