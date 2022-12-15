В Японии могут быть повреждены 1140 опор железнодорожных виадуков

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Токио, 14 декабря (Jiji Press). В Японии около 1140 опор железнодорожных виадуков могут уйти в землю из-за землетрясения, сообщило министерство транспорта.

Министерство также сообщило, что оно попросило компании East Japan Railway Co. (JR East) и West Japan Railway Co. (JR West) ускорить работы по усилению сейсмостойкости, завершив работы в 2025 финансовом году.

Министерство обнародовало информацию на совещании группы экспертов по рассмотрению мер противодействия землетрясению для сверхскоростных поездов синкансэн после того, как землетрясение, произошедшее в марте этого года у префектуры Фукусима на северо-востоке Японии, привело к сходу с рельсов поезда Тохоку синкансэн компании JR East.

По данным группы, у JR East и JR West есть около 970 и 170 опор виадука соответственно, которые могут быть затронуты землетрясением в их зонах обслуживания. Многие из них не охвачены текущими программами сейсмического усиления.

Потребовалось около месяца, чтобы полностью открыть линию Тохоку синкансэн, когда в марте землетрясение интенсивностью 6 баллов, второго по величине уровня шкалы сейсмической интенсивности Японии, в Фукусиме и соседней префектуре Мияги не только вызвало сход с рельсов, но и нанесло ущерб многим опорам и секциям виадуков.

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