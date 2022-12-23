Премьер-министр Японии Кисида обещает вывести японскую экономику на путь роста

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Токио, 22 декабря (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио пообещал вывести японскую экономику на путь устойчивого роста, поскольку в тот же день правительство повысило свой прогноз роста на 2023 финансовый год.

«Преодолевая нынешний рост цен, мы выведем нашу экономику на путь устойчивого роста, движимого частным спросом», – заявил Кисида на заседании Совета по экономической и фискальной политике под председательством премьер-министра.

Кисида также пообещал быстро реализовать недавно принятый второй дополнительный бюджет правительства на 2022 финансовый год для финансирования комплексного экономического пакета мер по борьбе с инфляцией.

Встреча была проведена для обсуждения последнего прогноза правительства о том, что валовой внутренний продукт страны в 2023 финансовом году, начиная с апреля следующего года, вырастет на 1,5% по сравнению с предыдущим годом в реальном выражении с поправкой на цены, что больше июльского прогноза на 1,1%.

На встрече член совета от частного сектора заявил, что необходимо обсудить среднесрочное и долгосрочное макроэкономическое управление, а также проблемы, которые необходимо решить для реализации благотворного цикла роста и распределения, поскольку экономическая и социальная среда резко меняется, в том числе и из-за российского вторжения в Украину.

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