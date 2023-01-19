Количество иностранных посетителей Японии в 2022 году увеличилось в 15,6 раза
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Токио, 18 января (Jiji Press). Число иностранных посетителей Японии в 2022 году оценивается в 3 831 900 человек, что примерно в 15,6 раза больше, чем в предыдущем году, это произошло благодаря поэтапному ослаблению Японией пограничных ограничений в связи с COVID-19, говорится в правительственных данных.
По данным Японской национальной туристической организации, показатель 2022 года по-прежнему на 88 процентов ниже рекордного уровня в 31,88 миллиона человек, установленного в 2019 году до пандемии.
Только в декабре количество иностранных посетителей выросло примерно в 1,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем до 1,37 млн человек, что примерно на 50% меньше уровня декабря 2019 года.
Месячный показатель растёт шестой месяц подряд, чему отчасти способствует ослабление йены.
Темпы восстановления количества иностранных посетителей ускоряются благодаря проведенному в октябре резкому смягчению Японией мер пограничного контроля, таких как снятие ограничения на количество въезжающих в день и приём индивидуальных туристов из-за рубежа и безвизовых посетителей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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