Количество иностранных посетителей Японии в 2022 году увеличилось в 15,6 раза

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Токио, 18 января (Jiji Press). Число иностранных посетителей Японии в 2022 году оценивается в 3 831 900 человек, что примерно в 15,6 раза больше, чем в предыдущем году, это произошло благодаря поэтапному ослаблению Японией пограничных ограничений в связи с COVID-19, говорится в правительственных данных.

По данным Японской национальной туристической организации, показатель 2022 года по-прежнему на 88 процентов ниже рекордного уровня в 31,88 миллиона человек, установленного в 2019 году до пандемии.

Только в декабре количество иностранных посетителей выросло примерно в 1,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем до 1,37 млн человек, что примерно на 50% меньше уровня декабря 2019 года.

Месячный показатель растёт шестой месяц подряд, чему отчасти способствует ослабление йены.

Темпы восстановления количества иностранных посетителей ускоряются благодаря проведенному в октябре резкому смягчению Японией мер пограничного контроля, таких как снятие ограничения на количество въезжающих в день и приём индивидуальных туристов из-за рубежа и безвизовых посетителей.

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