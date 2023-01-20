Японская телекоммуникационная компания NTT East будет участвовать в производстве съедобных сверчков

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Токио, 19 января (Jiji Press). Nippon Telegraph and Telephone East Corp. сообщила, что она намерена начать бизнес по поддержке производства съедобных сверчков в условиях, когда употребление насекомых в пищу привлекает всё большее внимание.

Ранее в январе эта японская телекоммуникационная компания начала эксперимент по автоматизации производства сверчков на основе информационных и коммуникационных технологий на своём предприятии в городе Тёфу, Токио.

Сверчки, богатые белком и нуждающиеся в небольшом количестве воды и пищи для размножения, могут стать потенциальным решением глобального продовольственного кризиса в условиях стремительного роста мирового населения.

NTT East заключила партнерское соглашение с Gryllus Inc., стартапом по производству съедобных сверчков из г. Наруто, префектура Токусима, созданным в Университете Токусима.

Для автоматизации производства с системой дистанционного управления будут использоваться датчики и искусственный интеллект для сбора и анализа таких данных, как количество потребляемого сверчками корма, а также температура и влажность воздуха.

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