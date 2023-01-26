В Японии цены на золото достигли рекордного уровняv
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Токио, 25 января (Jiji Press). Цены на золото, считающееся безопасным активом для вложения средств, достигли в Японии рекордного уровня в условиях растущих опасений по поводу инфляции и рецессии во всем мире.
У крупного продавца драгоценных металлов Tanaka Kikinzoku Kogyo KK розничные цены на золото с учётом налогов выросли на 20 йен с 24 января до 8977 йен за грамм, превысив предыдущий рекордный максимум в 8969 йен, отмеченный в апреле 2022 года.
Цены на золото демонстрируют тенденцию к росту из-за новой пандемии коронавируса и вторжения России в Украину.
Федеральная резервная система США повышает процентные ставки с марта прошлого года, чтобы справиться с ростом цен, но появились предположения, что центральный банк остановит кампанию по повышению ставок в условиях растущих опасений по поводу рецессии, что стимулирует покупку золота.
«Ожидания восстановления спроса после прекращения политики Китая по борьбе с COVID-19 являются ещё одним фактором восходящего тренда цен на золото», – сказал источник на рынке.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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