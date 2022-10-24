Курс йены упал до самого низкого показателя с 1970 года
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Токио, 23 октября (Jiji Press). Реальный эффективный обменный курс йены упал до самого низкого уровня с сентября 1970 года, когда японская валюта была привязана к 360 долларам за доллар в соответствии с Бреттон-Вудской валютной системой.
Падение реального эффективного обменного курса йены, показателя, который свидетельствует о внешней конкурентоспособности валюты, отражает более медленную инфляцию в Японии, чем в других странах, вызванную вялым ростом японской экономики.
Падение означает снижение внешней покупательной способности страны. Падение йены негативно влияет на домохозяйства и компании в Японии из-за резкого роста цен на импорт, включая продукты питания и сырую нефть.
Согласно данным, опубликованным Банком международных расчётов 20 октября, реальный эффективный обменный курс йены по состоянию на прошлый месяц составил 57,95 против 100 в 2010 году, что на 60% ниже пика в 1995 году.
Курс достиг самого низкого уровня с 57,64, зафиксированного в сентябре 1970 года, что было до так называемого шока Никсона, наступившего после резкого заявления в 1971 году президента США Ричарда Никсона о прекращении конвертируемости доллара в золото.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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