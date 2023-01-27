По меньшей мере 14 ограблений в Японии связаны с одной преступной группой
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Токио, 26 января (Jiji Press). По меньшей мере 14 ограблений в восьми из 47 префектур Японии с октября прошлого года, как полагают, были совершены одной и той же группой, при этом были арестованы более 30 человек, сообщили источники в Национальном полицейском управлении.
Один из 14 инцидентов произошёл в городе Комаэ в Токио, была убита пожилая женщина. Сейчас полиция пытается выявить преступную группировку и раскрыть её деятельность, подозревая, что ею руководит лидер.
Преступления происходили в префектурах Токио, Ибараки, Тотиги, Сайтама, Тиба и Канагава на востоке Японии, а также Хиросима и Ямагути на западе Японии.
Исходя из характера преступления и отношений между подозреваемыми, управление подозревает, что за 14 дел несёт ответственность одна и та же группа. Арестованные подозреваемые имеют возраст от менее 20 до 40 лет находятся в возрасте от 30 до 30 лет, и их разыскали через социальные сети.
Помимо грабежа и убийства в Комаэ произошли одна попытка грабежа и убийства, девять грабежей, повлекших за собой ранения, и три грабежа. После инцидента в Комаэ, который произошел 19 января, других случаев не зарегистрировано.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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