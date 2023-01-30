В отношении предполагаемого организатора ограблений выдан ордер на арест за мошенничество в прошлом

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Токио, 27 января (Jiji Press). Источники сообщили, что человек, который предположительно давал из Филиппин инструкции для грабежей по всей Японии, находится под японским ордером на арест в связи с прошлым делом о мошенничестве.

Японец, содержащийся в филиппинском иммиграционном учреждении, сумел давать инструкции через зашифрованное приложение для обмена сообщениями Telegram, он является одним из четверых, в отношении которых столичное полицейское управление Токио получило ордера на арест в связи с мошенничеством и другими преступлениями, сообщили источники.

Японские власти обратились к филиппинскому правительству с просьбой экстрадировать четверых мужчин, задержанных в этой стране.

Если их отправят обратно в Японию, полиция расследует, были ли они причастны к грабежам, и усилит расследование мошенничеств.

Среди них Ватанабэ Юки и Имамура Киёто. Считается, что один или несколько из четверых под именем «Луффи» давали инструкции по поводу серии грабежей, совершённых в прошлом году.

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