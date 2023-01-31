Четыре китайских корабля пытались приблизиться к японскому судну у островов Сэнкаку

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Наха, префектура Окинава, 30 января (Jiji Press). Четыре китайских корабля береговой охраны попытались приблизиться к частному судну, зарегистрированному в Японии, в территориальных водах Японии вокруг островов Сэнкаку в префектуре Окинава.

Патрульные корабли береговой охраны Японии обеспечили безопасность 997-тонного частного судна и предупредили китайские корабли, чтобы они покинули воды.

Вторжение китайских правительственных кораблей в японские воды вокруг островов Сэнкаку стало первым с 10 января и вторым в этом году. На острова, находящиеся под управлением Японии, претендует Китай, который называет их Дяоюйдао.

По данным 11-й региональной штаб-квартиры Береговой охраны в Нахе, столице Окинавы, четыре корабля Haijing вошли в японские воды к юго-востоку от Минамикодзимы в цепи Сэнкаку между примерно 2:45 и 6:05 утра и попытались подойти к частному судну и трём рыбацким лодкам.

Городские власти Исигаки на Окинаве арендовали частное судно для морских исследований вокруг Сэнкаку, сообщили источники, знакомые с этим вопросом. Судно отбыло из порта Исигаки 29 января днём, чтобы провести исследование планктона и других организмов, а также изучить влияние ущерба от выпасания коз на Уоцуридзиме, одном из островов Сэнкаку.

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