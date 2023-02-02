Олени в парке Нара сохраняют уникальный генотип более 1000 лет
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Токио, 1 февраля (Jiji Press). Группа исследователей из японских университетов обнаружила, что популяция японских оленей, обитающих вокруг парка Нара в городе Нара на западе Японии, сохраняет уникальный генотип на протяжении более 1000 лет.
Согласно документу, который опубликовали исследователи из Университета Фукусима, Педагогического университета Нара и Университета Ямагата, в условиях сокращения среды обитания оленей, вызванного охотой и экономическим развитием, стадо в парке, прилегающем к святилищу Касуга-тайся и местным храмам, выжило, не смешиваясь с другими стадами, поскольку местная группа охранялась людьми как священная.
Статья была опубликована 1 февраля в Журнале маммологии Американского общества маммологов.
Группа, в которую входил Такаги Тосихито, аспирант Университета Фукусимы университета, собрала образцы мышц и крови 294 диких оленей в 30 местах на полуострове Кии, включая парк Нара, и проанализировала их генетическую структуру.
В результате группа обнаружила, что олени во всех местах имели одних и тех же предков и могут быть разделены на три группы: одну вокруг парка Нара, одну в западной части полуострова Кии и еще одну в восточной части полуострова.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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