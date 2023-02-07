После серии краж по всей Японии выросли продажи средств безопасности
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Токио, 6 февраля (Jiji Press). Продажи товаров для обеспечения безопасности резко выросли после череды ограблений домов по всей Японии, в ходе одного из которых была убита местная жительница.
Продажи некоторых товаров в одном строительном магазине выросли более чем в 20 раз по сравнению с прошлым годом. Сотрудник магазина выразил удивление по поводу внезапной популярности этих предметов, сказав: «Раньше о них даже не спрашивали».
В торговом центре Koto Fukagawa сети хозяйственных магазинов Kohnan Shoji Co. в округе Кото в Токио продажи товаров для обеспечения безопасности выросли примерно в четыре раза после ограбления в городе Комаэ, Токио, 19 января, когда была убита 90-летняя жительница.
По словам представителя магазина, хорошо продаются оконные плёнки и дополнительные замки, затрудняющие взлом окон. По словам чиновника, большинство покупателей, купивших эти товары, — пожилые люди.
По словам чиновника, товары для обеспечения безопасности, предлагаемые в специально отведённом уголке, который магазин открыл после инцидента с Комаэ, были распроданы за два-три дня.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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