Рестораны конвейерных суси принимают меры против ненадлежащего поведения посетителей

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Токио, 4 февраля (Jiji Press). Сети ресторанов суси с конвейерной лентой в Японии начинают принимать строгие меры против ненадлежащего поведения клиентов после того, как видео таких действий были размещены в Интернете.

На видео пранкеры воспользовались автоматизацией ресторанов, в том числе при обслуживании покупателей, но увеличить штат сотрудников, чтобы справиться с этим, в условиях серьёзной нехватки рабочей силы очень непросто.

Поэтому компании стремятся принять меры с помощью нетрудоёмких шагов, таких как установка акриловых панелей и модернизация камер наблюдения.

Жертвой ненадлежащего поведения стала сеть ресторанов суси Sushiro, в ресторане которой мужчина трогал губами бутылку с соевым соусом. Подразделение оператора Food & Life Companies Ltd. решило ставить на конвейер только те суси, которые были заказаны клиентами, то есть не позволяя людям свободно брать с конвейера блюда на выбор.

Sushiro также по требованию клиентов заменит предметы и приправы на столах продезинфицированными.

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