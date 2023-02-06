Рестораны конвейерных суси принимают меры против ненадлежащего поведения посетителей
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Токио, 4 февраля (Jiji Press). Сети ресторанов суси с конвейерной лентой в Японии начинают принимать строгие меры против ненадлежащего поведения клиентов после того, как видео таких действий были размещены в Интернете.
На видео пранкеры воспользовались автоматизацией ресторанов, в том числе при обслуживании покупателей, но увеличить штат сотрудников, чтобы справиться с этим, в условиях серьёзной нехватки рабочей силы очень непросто.
Поэтому компании стремятся принять меры с помощью нетрудоёмких шагов, таких как установка акриловых панелей и модернизация камер наблюдения.
Жертвой ненадлежащего поведения стала сеть ресторанов суси Sushiro, в ресторане которой мужчина трогал губами бутылку с соевым соусом. Подразделение оператора Food & Life Companies Ltd. решило ставить на конвейер только те суси, которые были заказаны клиентами, то есть не позволяя людям свободно брать с конвейера блюда на выбор.
Sushiro также по требованию клиентов заменит предметы и приправы на столах продезинфицированными.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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